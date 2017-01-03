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(Görüntülü Haber) Emekli öğretmen plaja gidip denize girdi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde emekli öğretmen 70 yaşındaki İlhan Tural, 12 derece havada denize girip yüzdü. Demre'ye bağlı Taşdibi Plajı'na gelen İlhan Tural, kıyafetlerini çıkararak deniz kıyısında...

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde emekli öğretmen 70 yaşındaki İlhan Tural, 12 derece havada denize girip yüzdü. Demre'ye bağlı Taşdibi Plajı'na gelen İlhan Tural, kıyafetlerini çıkararak deniz kıyısında bir süre ısınma hareketleri yaptı. Hava sıcaklığının 12, su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü denize giren İlhan Tural, bir süre yüzdü. Daha sonra kıyıya çıkan Tural, ısınma hareketleri yaptı ve güneşlendi. Evli iki çocuk babası İlhan Tural, "Yazın yaylada olduğum için denize giremiyorum. Benim deniz mevsimim Kasım'da başlar, Mayıs'ta biter. Yarım saat yüzdüm. Hava güzel olunca yüzüyorum. Yazın yaylada, Toros Dağları'nda gezerim. Zirvelere çıkarım. 70 yaşındayım ama gayet sağlıklıyım. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Her taraf karla kaplı. Ben de burada rahatça yüzüyorum" dedi.

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