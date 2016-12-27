(Görüntülü Haber) Emekli Büyükelçiler Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti

Hakime TORUN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL () - İSTANBUL'da yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti'nin emekli Büyükelçileri ve Başkonsolosları, Dolmabahçe Camii'nin önünde biraya gelerek, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktılar ve saygı duruşunda bulundular. Meslek yaşamları boyunca terörle mücadele etmiş ve teröre en fazla şehit vermiş Dışişleri Bakanlığı gibi sivil bir kurumun eski mensupları olarak terör hususunda özel bir hassasiyet duyan Büyükelçiler, teröre kurban verilen tüm şehitleri anarken, yaralılara acil şifalar diledi. Aralarında Volkan Vural, Güner Öztek, Hakkı Akil, Ender Arat, Celalettin Kart, Uğur Arıner, Osman Ulukan, Ali Yakıtal, Tahsin Burcuoğlu, Önder Özar, Fuat Tanlay, Beyza Üntuna, Namık Tan'ın da olduğu Büyükelçi ve Başkonsoloslar şehit ve gazilerin aileleri ile dayanışma içinde bulunulmasının önemine işaret etti. Şehitler Tepesi'ndeki anmaya, şu anda görevli olan Dışişleri İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Kenan İpek, İstanbul İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan da katıldı. "MESLEK HAYATIMIZIN ÇOĞU TERÖR İLE MÜCADELEDE GEÇTİ" Emekli Büyükelçi Volkan Vural, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Emekli büyükelçileriz. Devletimize uzun yıllar hizmet ettik. Türkiye'de teröre en fazla kurban vermiş sivil kuruluşun eski üyeleriyiz. Terör konusunda bizim özel bir hassasiyetimiz var. Meslek hayatımızın çoğu terör ile mücadelede geçti. Bu bakımdan tüm şehitlerimizi anmak gazilerimize acil şifalar dilemek aileleri ile dayanışma içinde olmak için buradayız. Bizim teröre karşı toplum olarak duyarlılığımızı paylaşmak, göstermek istedik" diye konuştu. "GERİDE KALANLARIN OCAKLARINA DÜŞEN ATEŞİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORUZ" Emekli Büyükelçi Namık Tan, "Terör ile mücadele konusunda çok ciddi özverilerde buluna canlarını veren güvenlik görevlilerimize şükran ve minnet duygularımızı ifade edebilmek geride kalanlara manevi de olsa destek verebilmek amacıyla, yine terörde ene ön saflarda çok şehit vermiş kurumun emekli temsilcileri olarak buradayız. Ne büyük acı olduğunu biliyoruz. Geride kalanların ocaklarına düşen ateşin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bir ölücüde acaba teselli olabilir miyiz? Diye buraya geldik. Bundan sonra da bu mücadele devam edecek tüm kurumlarımız bu mücadeleye destek verecek. Bugünleri mutlaka geride bırakacağız. Alternatifi de yok. Türkiye güçlü bir ülkedir bunun üstesinden gelecektir. Hiç kimse bu mücadele bizi diz çöktüreceğini düşünmesin. Böyle olmayacak" ifadelerini kullandı.