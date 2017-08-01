Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, vatani görevini yapacak 3 genç ellerine kına yakılarak askere uğurlandı. Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve vatani görevlerini yapacak Serhat Korkmaz, Murat Karadaş ve Mehmet Sayıcı için yakınları tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Türk bayrağı asılan sokakta 3 asker adayının yakınları davul- zurna eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Düzenlenen eğlencede yakınları vatani görevini yapmaya gidecek olan 3 askerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Askere gidecek gençlerin ellerine gece sonunda yakınları tarafından kına yakıldı. Eline kına yakılan askerler, vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Askerlerin anneleri çocuklarının eline kına yakılması sırasında gözyaşı döktü.
(Görüntülü Haber) Ellerine kına yakılarak askere uğurlandı
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, vatani görevini yapacak 3 genç ellerine kına yakılarak askere uğurlandı. Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve vatani görevlerini yapacak Serhat Korkmaz, Murat Karadaş...
01 Ağustos 2017 Salı 13:15
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