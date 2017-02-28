(Görüntülü Haber) Elinde bıçakla afiş asma tartışmasına 1 yıl 8 ay hapis cezası

Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın), () AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde, 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimler öncesinde AK Parti'nin afişlerini asarken tartıştığı, CHP'li olduklarını söyleyen 3 kişiyi elindeki bıçakla tehdit ettiği ileri sürülerek hakkında dava açılan 50 yaşındaki E.D.'ye (Emine Dikbaş), 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. E.D., cezaevirne götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere iftiraya uğradığı belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine yardım etmesini istedi. Kuyucak'ın kırsal Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi E.D., geçen 7 Haziran'daki genel seçimlerde, AK Parti afişleri asarken, iddiaya göre kendisine engel olmak isteyen ve kendilerini CHP'li olarak tanıtan bir grup ile tartıştı. Tartışma kısa sürede itiş-kakışa dönüştü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. E.D. hakkında itiş-kakış sırasında bıçak kullandığı iddiasıyla Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda E.D. hakkında TCK'nın 106 maddesini içeren 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1.5 yıl süren dava sonuçlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan E.D.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. E.D., duruşmanın ardından jandarmalar tarafından kelepçelenip, Denizli Açık Cezaevi'ne götürüldü. E.D., jandarmalar arasında götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kendisine iftara atıldığını ileri sürüp, "Haksız yere tutuklandım. Vatan haini değilim AK Partili'yim. Suçum sadece AK Partili olmak. Olay günü elimde afişlerin bantlarını kesmek için meyve bıçağı vardı. Karakola gidip, kendilerini tehdit ettiğim yalanını söylerek, hakkımda şikayetçi olmuşlar. Oysa ben asla öyle bir eylemde bulunmadım. Aksine onlar beni ölümle tehdit etti. Onlar üç kişi ben ise tek başımaydım. Ancak mahkeme onlara inanınıp, bana ceza verdi" dedi. E.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine yardım etmesini de istedi.