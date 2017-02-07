(Görüntülü Haber)Elif'in kardan evi

KARS'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kuyucuk Köyü'nde izlediği belgesel filmden esinlenerek ağabeyine yaptırdığı kardan ev, sömestr tatilinde 12 yaşındaki Elif Kaplan'ın oyun yeri oldu. Arpaçay Yatılı Bölge Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Kaplan, sömestr tatilini Kuyucuk Köyü'ndeki ailesinin yanında geçirdi. Köye fazla kar yağdığını gören Elif Kaplan, ağabeyi İsmail Kaplan'a evlerinin bahçesine kardan bir ev yaptırdı. Sömestr tatilinde köyden arkadaşlarıyla birlikte kardan evde oyun oynayan Elif Kaplan, üşümemeleri için evin zeminine kilim ve minder koydu. Kardan evin girişine nazar boncuğu asan Elif Kaplan, evin üzerine buz sarkıtları dikti. Okula giderken evin korunmasını isteyen Kaplan şunları söyledi: "Kardan evimiz sayesinde tatilde arkadaşlarım ile birlikte Eskimo hayatı yaşadım. Ev hoşumuza gittiği için içerisine girip oyun oynadık, kitap bile okuduk. Kardan evi çok sevdim. Okula giderken ailemden Elif'in evini korumalarını istedim. Yatılı okuduğum için hafta sonları köye gelecek ve kardan evi yine kullanacağım." Kardan evin yapan amatör fotoğrafçı İsmail Kaplan ise "Kardeşimle birlikte belgesel izliyorduk. Kutuplarda eskimolar bu tarz buzdan evler yapıyordu. Elif 'Bana da bu evden yapar mısın?' dedi. Bizde onunla birlikte böyle bir şey yaptık" diye konuştu.