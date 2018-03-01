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(Görüntülü Haber) Eliaçık baştan beri listede yoktu

ISPARTA Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı'ndan çıkarıldığını iddia eden İhsan Eliaçık'ın baştan beri fuara katılacak yazarlar listesinde olmadığını...

ISPARTA Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı'ndan çıkarıldığını iddia eden İhsan Eliaçık'ın baştan beri fuara katılacak yazarlar listesinde olmadığını söyledi.
Yazar İhsan Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin listeden adını çizerek 'Fuara sokmayın' talimatı vermesi nedeniyle Isparta Belediyesi tarafından 2- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Isparta Kitap Fuarı'ndan çıkarıldığını iddia etti. Tekin Yayıncılık da bünyesindeki yazarı İhsan Eliaçık'ın listeden çıkarılmasını protesto etmek amacıyla fuara davet edilen diğer yazarlarını geri çektiğini duyurdu. 
İddiaların muhatabı Isparta Belediyesi'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Belediye başkan yardımcılarından Recep Erdem, fuara davet edilecek yazarların günler öncesinden belirlenerek gerek tanıtım kitapçıkları gerekse duyuru afişlerinde isimlerinin ilan edildiğini, İhsan Eliaçık'ın ise bu listede baştan beri olmadığını kaydetti. Yazarları seçerken kimsenin siyasi görüşünü sorgulamadıklarını aktaran Erdem, "Fuara geçen yıl davet ettiğimiz yazarlarımızla bu yıl davet ettiğimiz isimlere bakılırsa her görüşten değerli yazarlarımız var. Bu bir iftiradır ve biz bu konuda kimseyle polemiğe girme niyetinde değiliz" dedi.

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