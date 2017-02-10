(Görüntülü Haber) Eleşkirt'te 4.5 büyüklüğünde deprem korkuttu (2)
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 Şubat 2017 Cuma 22:14
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Eleşkirt'e 16 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyünde, bugün saat 15.27'de deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybına yol açmadı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.