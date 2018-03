(Görüntülü Haber) Elektronik sigara kullanımında her yıl yüzde 7 artış

Cavit AKGÜN MUĞLA, () MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, sigarayı bırakmak isteyenler arasında son dönemde yaygınlaşan elektronik sigaranın nikotin salan bir ürün olduğunu ifade ederek, tehlikeye dikkat çekti. Türkiye'de her yıl elektronik sigara kullanımının ortalama yüzde 7 oranında artış olduğunu açıklayan Akça, Elektronik sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siyasi otoritelerde farkındalık yaratılmalıdır dedi. Türkiye'de sigara fiyatlarının yüksek olması, tiryakileri farklı arayışlara yönlendirmeye başladı. Son zamanlarda elektronik sigara kullanımının artış göstermesi nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de her yıl elektronik sigara kullanımının ortalama yüzde 7 oranında artış olduğunu açıklayan Dr. Akça, ülke genelinde 15 yaş üstü bireylerin yüzde 27'sinin tütün kullanıcısı olduğunu belirterek, Toplumsal düzeyde, sigara şirketlerinin başvurduğu en önemli yöntem, kitleleri zarar azaltma yoluyla tüketimi arttırmaya çalışmak ve bu amaçla üretilecek ürünlere izin verilmesini sağlamak yönünde siyasi baskı yapmaktır. Bu bağlamda firmaların, dizaynına ve satışa sunumuna, katkıda bulundukları elektronik sigara, toplum sağlığını tehdit eden bir salgın gibi yayılmaktadır. Son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda elektronik sigara kullanımı 2 kat artmıştır ve tıpkı 1950 ve 1960'lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında, elektronik sigara reklamları yer almakta ve toplum e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır dedi. E- SİGARALAR GÖSTERİLDİĞİ GİBİ MASUM DEĞİL Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, elektronik ile normal sigara arasında hem tasarım hem nikotin salınımı açısından benzerlik bulunduğu ifade ederek, Elektronik sigaranın nikotin salınım miktarı normal sigara ile aynıdır. Bu cihazlar 5 bölümden oluşuyor. Kartuş, sıvı kısım, püskürteç, manyetik adaptör ve pil. Food and Drug Administration (FDA) tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelendi. Bu incelemeler sonucunda kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamineleri içerdikleri örneklerin yarısında görülmüştür. İnsanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol yüzde 1 oranında saptandı. Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin tespit edilmiştir. FDA tarafından bu araştırmalar sonunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır diye konuştu. TÜTÜNLE MÜCADELENİN BİR AYAĞI DA ELEKTRONİK SİGARA İLE MÜCADELE OLMALI Dr. Akça, firmaların, tüketicilere elektronik sigaranın, sigara bırakmak için kullanılabileceğini söyleyerek, satışı arttırmayı planladığını ifadede ederek, sözlerini şöyle sürdürdü Bu konuda yakın dönemde yapılan anlamlı ve dikkat çekici 5 toplum bazlı, 4 tane de klinik çalışma vardır ve hepsinden çıkan sonuç elektronik sigaranın, sigara bırakmada başarılı olmadığıdır. Tüm bu çalışmaların genel sonucu; elektronik sigaranın sigara bırakmada etkili olmadığıdır. Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association) elektronik sigara satış ve kullanımının, tütün ürünleri içeren diğer ürünler ile aynı kapsamda kanunlara dahil edilmesi ve küçük yaştaki çocuklara satışının yasaklanması gerektiğini yayınladıkları bildiride tüm detaylarıyla ifade etmişlerdir. Açıklamasını sürderan Akça, Elektronik sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siyasi otoritelerde farkındalık yaratılmalıdır dedi.