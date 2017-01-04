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(Görüntülü Haber) Elektrik sayaçlarını okumaya gidenlere köpekli karşılama

Zafer KUMRU / ERZURUM,() Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bazı yerlerde elektrik sayacının...

Zafer KUMRU / ERZURUM,() Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bazı yerlerde elektrik sayacının dışardaki yanına zincirle köpek bile bağlandığına işaret eden Fikret Akbaş, bu tür olayların Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldiğini belirtti. Çoban köpeklerinin sayaç okuma görevlilerinden birini ısırdığını aktaran Akbaş, "Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

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