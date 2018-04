(Görüntülü Haber) Elektrik kesintileri felçli minik Aytaç'ın tedavisini olumsuz etkiliyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde down sendromlu felçli Aytaç Yasin Demir (2), evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki elektrik kesintileri, Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkiliyor. İlçede sık sık elektrik kesintileri yaşanması ve jeneratör olmaması nedeniyle minik Aytaç'ın nefes almada zorluklar yaşadığını söyleyen baba Murat Demir, "Maddi durumum yetersiz olduğundan ötürü jeneratör alamıyoruz. Oğlumun hastalık yüzünden değil, elektrik kesintisi yüzünden ölmesinden korkuyorum" dedi. Karlıova ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi'nde down sendromlu dünyaya gelen Aytaç Yasin Demir, bir yıl önce felç geçirdi. Hastanede yaklaşık bir yıl tedavi olduktan sonra Aytaç Yasin, taburcu edilerek evine gönderildi. Minik Aytaç Yasin, evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak tedavi altına alındı. Ancak, ilçedeki elektrik kesintilerinin Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkilediği belirtildi. Baba Murat Demir, ilçede her gün yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle çocuğunun hayati tehlikesi olduğunu ifade ederek, "Çocuğum down sendromlu olup, ayrıca felç geçirdi. Bir yıldır hastanelerde yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Yoğun bakımda tedavi olan çocuğum iki ameliyat geçirdi. Çocuğumun boğazı delik, oradan solunum cihazıyla oksijen veriliyor ve beslenme tüpüne bağlı olarak hayata tutunuyor. İlçemizde elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor. Gün içerisinde onlarca kez kesinti yaşanıyor. Elektrikler kesildiği zaman oksijen cihazı çalışmıyor ve çocuğum ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kesintilerin olduğu zamanlarda elektrik şirketini aradığımda bana 'çocuğunuzu hastaneye götürün' diyorlar. Ben de çocuğumu hastaneye götürmesini biliyorum ama doktorlar çocuğumu eve gönderdiler, şu anda evde tedavisini yapıyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Hastalıktan ölmeyen çocuğumun elektrik kesintileri yüzünden öleceğinden korkuyorum" diye konuştu. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise elektrik şebekesindeki iyileştirme çalışmalarından dolayı kesintilerin uygulandığını, fakat bu kesintilerin sıklıkla yaşanmadığını ifade ettiler.