Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta Kılavuz Mahallesi'nde yenileme çalışması yapılan sokakta elektrik direği yol ortasında kaldı. Sürücüler tehlike oluşturan elektrik direğinin kaldırılmasını istedi. Kılavuz Mahallesi 18'nci sokak üzerinde bir süre önce yol genişletme ve kaldırım tadilat çalışması yapıldı. Daha önce yol kenarında bulunan elektirik direği, çalışmalar sonrası yolun ortasında kaldı. Ortada bulunan direk sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Mahalle muhtarı Abuzer Akpolat, "Bu direk yol belli olmadığı için burada kaldı. Şu anda kazalara sebebiyet verdiği için insanlar mağdur. Akşamları karanlık olduğu için bazen şoförler görmeyebiliyorlar. Yetkililer konuyla ilgilenirse çok memnun oluruz" dedi. Sürücüler ise sokaktan geçerken direği son anda farkettiklerini belirterek, biran önce kaldırılmasını istedi.
(Görüntülü Haber) Elektrik direği, genişletilen yolun ortasında kaldı
Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta Kılavuz Mahallesi'nde yenileme çalışması yapılan sokakta elektrik direği yol ortasında kaldı. Sürücüler tehlike oluşturan elektrik direğinin kaldırılmasını istedi. Kılavuz Mahallesi 18'nci...
30 Temmuz 2017 Pazar 12:51
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