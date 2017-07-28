(Görüntülü Haber) Elekronik yasağını İngiltere de kaldırdı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()-THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre ABD uçuşlarından sonra İngiltere'de Türkiye'de ki havalimanlarından yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik yasağını kaldırdı. Yasağın kaldırılmasından ilk olarak Türk Hava Yolları'nın saat 18.35'te yapılması planlanan TK 1983 sefer sayılı İstanbul Atatürk Havalimanı-Londra yolcuları yararlandı. Elektronik yasağı kalkmadan önce kontuarda bilet işlemlerini yaptıran Sinan Alaçayır isimli yolcu boyutu büyük olan cep telefonunu valize koyduğunu söyleyerek, " 2 haftalık bir tatile geldim. Yakalayamadık. Cep telefonumun boyutu büyük olduğu için uçağa alamayacaklarını söyledikleri için valizime koydum. Yasağın olmaması gerekiyordu. Özellikle Türkiye'ye uygulamaları kötü bir şey " dedi Murat Gülşen isimli Londra yolcusu da yasağın kaldırılmasına ilişkin görüşünü ise şöyle açıkladı, " Bu yasak gereksizdi. Gerçekten bilgisayar ihtiyacımızdı. Güzel bir karar verildi. İlk uçuşta sanırım bize denk geldi. Şanslıyız sanırım. Sıkıntılar oluyordu. Yolculuk boş geçmiş gibi oluyordu. en azından tablet kullanabilirsek gerekli işlemlerimizi yapıp o üç dört saati kazanç olarak elde edebiliyorduk " ABD tarafından Türkiye uçuşlarında uygulanan kabin içi elektronik yasağı ise 5 Temmuz'da kaldırılmıştı.