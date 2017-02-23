(Görüntülü Haber) Elazığ'da PKK ve FETÖ/PDY operasyonları

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, polis ve jandarmanın terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK'nın propagandası yaptıkları tespit edilen 12 ayrı adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrollerinin ardından, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de aynı saatlerde kent merkezinde PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği ayrı operasyonda 4 kişiyi PKK'dan, 1 kişi de FETÖ'de gözaltına aldı. Bu şüpheliler de sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.