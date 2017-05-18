(Görüntülü Haber) Elazığ'da PKK operasyonu şüphelisi 17 kişi adliyede

ELAZIĞ ve Bingöl'de PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mayıs günü Elazığ merkez, Karakoçan, Kovancılar ile Bingöl merkez ve Yayladere İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve burada sorgulanan 17 şüpheli, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından, adliyeye çıkarıldı.