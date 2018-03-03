Haber-Kamera Erkan BAYELAZIĞ,()-OSMANLI İmparatorluğu yıkıldıktan sonra üretimi durduğu için en değerli tesbihler arasında yer alan Osmanlı Kehribarından yapılma tespih, Elazığ'da 35 bin liradan satışa sunuldu. 1972 yılından itibaren tespih satan 53 yaşındaki Mehmet Özen, 46 yıl önce tespih satan babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, 1972-1986 yılları arasında babam bu dükkanda duruyordu. Şimdi ise ben bu mesleği devam ettiriyorum. Sattığımız tesbihler, yeni sıkma kehribar, eski Osmanlı kehribarları, damla kehribar, kuka, fil dişi ve katalin çeşitlerinden oluşuyor dedi.
(Görüntülü Haber) Elazığ'da, 150 yıllık Osmanlı kehribarı tespihi 35 bin liraya satışa çıkarıldı
Haber-Kamera Erkan BAYELAZIĞ,()-OSMANLI İmparatorluğu yıkıldıktan sonra üretimi durduğu için en değerli tesbihler arasında yer alan Osmanlı Kehribarından yapılma tespih, Elazığ'da 35 bin liradan satışa sunuldu. 1972 yılından itibaren...
03 Mart 2018 Cumartesi 10:43
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