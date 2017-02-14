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(Görüntülü Haber) Elastik Suriyeli herkesi şaşırtıyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'ndeki çadır kentte barınan ve çevresinde 'elastik adam' olarak anılan 30 yaşındaki Adnan Elhantan, elleri arkadan kelepçeli kolunu öne alması görenleri şaşırtıyor. Suriye'nin...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'ndeki çadır kentte barınan ve çevresinde 'elastik adam' olarak anılan 30 yaşındaki Adnan Elhantan, elleri arkadan kelepçeli kolunu öne alması görenleri şaşırtıyor. Suriye'nin Lazkiye kentinden 3 yıl önce ailesiyle kaçarak Türkiye'ye gelen Adnan Elhantan, İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki çadır kente yerleştirildi. Jimnastikle uğraşan ve çevresinde de elastik yapısıyla kendinden bahsettiren Elhantan, arkadan kelepçelenen elini başından aşırarak öne aldı. Kelepçeli elini arkadan öne alması meraklı gözlerle izlenen Adnan Elhantan, "Savaşın başlamasıyla birlikte Esad rejimi tarafından cezaevine konuldum. 9 ay süresince çeşitli işkencelere maruz kaldığım cezaevinde ellerimi kelepçeleyerek asılı tutuluyordum. Hücrede rahatlamak için ellerimi arkadan öne almaya çalışırken bunu yapabildiğimi fark ettim. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gibi bana elastik adam diyorlar" dedi.

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