(Görüntülü Haber) El-Bab'ta yaralanan askeri, Amasya Valisi Işık ziyaret etti

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - FIRAT Kalkanı Harekatında El-Bab bölgesinde 3 gün önce atılan havan toplarından dağılan şarapnel parçasının sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş’ı, Amasya Valisi Salih Işık tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. DEAŞ saldırısında yaralanan uzman çavuş Hasan Hüseyin Karataş’ı yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin memleketinde devam emesi için Amasya'ya gönderildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı uzman çavuş Karataş'ı, Amasya Valisi Salih Işık, protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve Emniyet Müdürü Fahri Bulut ziyaret etti. Vali Işık, uzman çavuş Karataş’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Ne ihtiyacınız olursa bütün imkanlarımızı sizin için kullanmaya hazırız" dedi. Ziyaret sırasında iyileşir iyileşmez görev yerine döneceğini söyleyen uzman çavuş Karataş, "Havadan vurduk, karadan vurduk, Türkiye’den topçular vurdu, F16’lar vurdu. Kimse yalnız bırakmadı, ama kahpelik dönüyor, canlı bomba ile dönüyor, intihar eylemi yapıyorlar. Kucağında çocukla kadın kılığında giriyor, sivillerin içine karışıyor" dedi. Sağ ayağında şarapnel parçası olduğunu belirten Karataş, "Zamanla geçecek bir şey yani, istirahat ile göreve tekrar başlayacağız" diye konuştu.