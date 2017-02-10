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(Görüntülü Haber) El Bab şehidinin cenazesi, memleketinde tekbirlerle karşılandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı kazaen vurması sonucu şehit olan sözleşmeli er 23 yaşındaki...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı kazaen vurması sonucu şehit olan sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'da tekbirlerle karşılandı. Şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, Gaziantep'ten uçakla İzmit'e getirildi. Cengiz Topel Havalaalanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, daha sonra karayoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü. Şehit Akkuş'un cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda yakınları tarafından tekbirlerle karşılandı. Yakınları, askerlerden önce Akkuş'un cenazesini omuzlara alıp, tekbirler eşliğinde morga götürdü. Şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, yarın babaevinin bulunduğu Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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