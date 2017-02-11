İKİZ KARDEŞİ ŞEHİDİN ÜNİFORMASINI GİYDİ Rus uçağının kazaen vurması sonucu El Bab'da şehit olan sözleşmeli er Ömer Akkuş'un ikiz kardeşi Elif Akkuş büyük üzüntü yaşadı. 1.5 ay önce izne gelen kardeşinin üniformasını giyen Elif Akkuş güçlükle ayakta dururken, kardeşinin ardından gözyaşı döktü. Elif Akkuş'u yakınları teskin etmeye çalıştı. Elif Akkuş cenazenin mezarlığa götürüldüğü sırada şehit kardeşinin fotoğrafını taşıdı.
(Görüntülü Haber) El Bab şehidini 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı (2)
İKİZ KARDEŞİ ŞEHİDİN ÜNİFORMASINI GİYDİ Rus uçağının kazaen vurması sonucu El Bab'da şehit olan sözleşmeli er Ömer Akkuş'un ikiz kardeşi Elif Akkuş büyük üzüntü yaşadı. 1.5 ay önce izne gelen kardeşinin üniformasını...
11 Şubat 2017 Cumartesi 16:37
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