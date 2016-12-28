(Görüntülü Haber) El Bab Şehidi Furkan Yavaş son yolculuğuna uğurlanıyor
28 Aralık 2016 Çarşamba 13:27
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