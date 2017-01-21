(Görüntülü Haber) El Bab şehidi Emre Doruk'un cenazesi memleketi Alucra’da
FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un cenazesi memleketi Giresun’un Alucra...
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:53
FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un cenazesi memleketi Giresun’un Alucra ilçesine getirildi. Gaziantep’teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehit Doruk’un cenazesi, Giresun'un Alucra ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 200 kilometrelik yol, konvoy eşliğinde 4 saatte katedilerek Alucra İlçesi'ne getirilen şehidin naaşı, Devlet Hastanesi morguna konuldu. 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un annesi Havva ve babası Hasan Doruk’un çok üzgün oldukları gözlendi. İlçe merkezinde binalar, işyerleri ve araçlar Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk, Alucra Merkez Büyük Camii'nde yarın düzenlenecek törenin ardından Akçiçek Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.