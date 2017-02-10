(Görüntülü Haber) El Bab şehidi astsubay kıdemli çavuş Yahya Efiloğlu son yolculuğuna uğurlandı
10 Şubat 2017 Cuma 15:29
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