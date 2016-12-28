(Görüntülü Haber) El Bab şehidi Astsubay Furkan Yavaş'ı, ailesi el ele uğurladı (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki intihar saldırısında şehit olan bordo bereli askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, İzmir'deki baba evine son kez getirildi. Cnaze töreninde şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu, el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu. TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), DEAŞ'ın kontrolünde olan Suriye'deki El Bab kentine yönelik operasyonu sırasında, geçen 21 Aralık'taki intihar saldırısında 16 asker şehit oldu. Bu askerlerden DNA testi tamamlanan bordo bereli Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir'e getirildi. Şehit askerin cenazesi ilk olarak Gaziemir'deki baba evine götürüldü. Burada apartmana asılan dev Türk bayrakları ve Atatürk posteri önünde şehit bordo bereli için dua edildi. Bu sırada şehit askerin tabutunu taşıyan cenaze aracını kullanan asker de direksiyon başında Astsubay Furkan Yavaş'ın fotoğrafının yanında son görevini yaptı, dua etti. Burada helallik alındığı sırada anne Zeynep Yavaş, "Sen hakkını helal et oğlum. Senden sonra ben kaldım" dedi. Evin önündeki törenden sonra şehit askerin cenazesi, Gaziemir Gülhane Camisi'ne götürüldü. Bu sırada baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu da yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu vatandaşlarla yürüyüp, camiye ulaştı. EL ELE VERDİLER Cami avlusunda tabutun başına giden Nisa Garipoğlu, ağabeyinin başka bir bordo beresini tabutun üzerine koydu. Baba Süleyman Sırrı Yavaş da tören mangasının arasında, oğlunun tabutunun başında saygı nöbeti tuttu. Tabutun hemen karşısında kendilerine ayrılan bölüme oturan şehidin babası Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu, el ele tutuşarak birbirlerine destek olmaya çalıştı.