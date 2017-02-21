(Görüntülü Haber) El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (4)

"SENİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM" Ruhan YALÇIN- İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ),() Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenaze namazı Şalgamlı Mahallesi'ndeki meydanda kılındı. Şehit İşcan'ın tabutuna sarılan eşi Hafife Özden İşcan, "Aşkım seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum. Oğlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" diyerek gözyaşları döktü. Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan, top arabasına konularak merasim mangası eşliğinde Şalgamlı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.