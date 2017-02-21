ŞEHİT EŞİYLE HELİKOPTERDE YALNIZ Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi Gaziantep'ten askeri uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit Astsubay İşcan'ın cenazesi burada askeri helikoptere alındı. Şehidin eşi Hafife Özden İşcan, şehit eşinin parkasını giyerek bindiği helikopterde, Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp gözyaşları dökerek tabuta sarıldı. Şehit Astsubay İşcan, eşi ve yakınlarını taşıyan helikopter Malkara İlçesi'nde oluşturulan alana indi. Şehidi burada Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ile askeri personel, yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi burada helikopterden alınarak, gözyaşları arasında Şalgamlı Mahallesi'ne götürüldü. Mahallede şehidi anne ve babasının da bulunduğu yakınları gözyaşları için karşıladı. Şehit Astsubay Yunus İşcan, burada düzenlenen törenle toprağa verildi. Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () -
(Görüntülü Haber) El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (3)
ŞEHİT EŞİYLE HELİKOPTERDE YALNIZ Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi Gaziantep'ten askeri uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit...
21 Şubat 2017 Salı 18:35
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