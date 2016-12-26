(Görüntülü Haber) El Bab gazisi, tekrar görev için gün sayıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab kasabasında, DEAŞ'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu tankta 3 arkadaşıyla birlikte yaralanan Tankçı Uzman Onbaşı 24 yaşındaki İdris Yılmaz, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'nde istirahat ediyor. Sol bacağı ve kolundan yaralanan gazi Yılmaz, tekrar göreve döneceği günü beklediğini söyledi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak isteyen TSK'nın, bölgeyi DEAŞ'tan temizlemek için yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'nda sol bacağı ve kolundan yaralanan gazi 10 aylık tankçı uzman onbaşı İdris Yılmaz, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat ve tedavisinin ardından istirahat için babocağı Kütahya Simav'a gönderildi. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde ziyaretçi akınına uğrayan Gazi Yılmaz, "Bir an önce iyileşip birliğime dönmek istiyorum. Moralim çok iyi. El Bab'a gidip tekrar arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Biz harekata başlarken silah arkadaşlarımızla birlikte şehit olmayı göze almıştık. Ancak Allah bana şehitliği nasip etmedi, gazi oldum. Sol bacağım ve sol kolum DEAŞ terör örgütü mensuplarının tankımıza gönderdiği roket sonucu yaralandı. Bacağıma ve koluma isabet eden çok sayıda şarapnel parçası, Kilis Devlet Hastanesi'nde geçirdiğim ameliyatla alındı. Şimdi Simav'da istirahat ediyorum. Ancak aklım fikrim orada bıraktığım arkadaşlarımda. Bir de 16 şehidimizde. Onların öcünü almadan bana rahat uyku yok" diye konuştu. Yılmaz'ın annesi Havva Yılmaz ise, "İdris 4 erkek evladımın en büyükleri. Allah onu bize bağışladı. Bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Allah ülkemizi, tüm terör örgütlerinin şerrinden korusun. Evlatlarımızı da Allah'a emanet ediyoruz" diye konuştu. Yeşilova Mahalle Muhtarı Ömer Yenilmez, "Gazimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.