(Görüntülü Haber) El Bab gazisi: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - SURİYE'nin El-Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda sağ kolundan yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kolo, sağlık şartlarının el vermesi durumunda tekrar aynı bölgeye gitmek istediğini söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kolo'yu tedavi gördüğü AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugayı'nda görev yaparken kendi isteğiyle Suriye'de yürütülen operasyona katılan Kadir Kolo, 16 Aralık 2016'da Hastane Tepesi'ne doğru ilerlerken önlerinde seyreden tankın DEAŞ'lı teröristlerin roketatarlı saldırısına uğradığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına giderken kendilerinin de roketli saldırının hedefi olduklarını belirten Kolo, “Saldırıda 4 arkadaşım yaralandı, bir de şehit verdik. Sağ kurtulan iki arkadaşımız bizi hastaneye ulaştırdı. Allah'a şükür şimdi iyiyim" dedi. 'BU YOLA BAŞ KOYDUK' Sadece sasğ kolundan yaralandığını kaydeden Kadir Kolo, “Kolumu eskisi gibi kullanabilirsem arkadaşlarımın yanına tekrar gitmek istiyorum. Kullanamazsam da vatanıma hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yola baş koyduk, devam edeceğiz. El- Bab artık kurtuldu, sırada Rakka ve Münbiç var" dedi. 'ALLAH'IM BİZE BU GÜZELLİĞİ NASİP ETTİ' Kadir Kolo'nun annesi Zühre Kolo da oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Anne Kolo, “İyi ki oğlum gitti ve Allah'ım bize bu güzelliği nasip etti. Keşke olmasaydı ama yine de şükürler olsun. Oğlumun tekrar oraya gitmesine gönülden izin vermiyorum. Ancak kendisi gitmek isterse onu durduramam. Vatanımız için canımız feda olsun" diye konuştu. Vali Münir Karaloğlu da gazinin sağlığı hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Karaloğlu “Rabbim dualar sayesinde korumuş" dedi. Kolundan 4 defa operasyon geçiren ve 4 kez doku nakli yapılan ve kolunda kırık bulunan Kadir Kolo, 3 Mart Cuma günü bir operasyon daha geçirecek.