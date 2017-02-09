Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

(Görüntülü Haber) EL BAB'da yine DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 10 yaralı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı...

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, bugün saat 11.30'da 1, saat 14.40'da ise 4 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Böylece gün içerisinde 5 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 66'ya yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.