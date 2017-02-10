(Görüntülü Haber) El Bab'da yaralanan teğmeni Vali hastanede ziyaret etti

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yaralanan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'ı, Vali Azmi Çelik ile Orgeneral Hasan Küçükakyüz hastanede ziyaret etti. El Bab'da önceki gün meydana gelen çatışmada belinden ve kolundan yaralanan 24 yaşındaki Teğmen Levent Fevzi Göztaş'ı ilk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan teğmen Göktaşı daha sonra memleketi Eskişehir'e getirilerek buradaki Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bekar olan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'ı bugün hastanede Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 'ARKADAŞIMI KURTARMAK İSTERKEN VURULDUM' Ziyarette olay anını anlatan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı, "Arkadaşım ağır yaralanmıştı. Çatışmanın ortasından onu kurtarmak istedim. Onu kurtarmak isterken ben de yaralandım. Arkadaşımı kurtaramadık" dedi. Sarıkamış 57'inci Piyade Komando Taburu'nda 2 yıl önce göreve başlayan Teğmen Göztaşı, kendisini ziyarete gelen Vali ve yanındakilere "Neden zahmet ettiniz?" deyince, Vali Çelik de "Ne zahmeti, sizin yaptığınızın yanında bizim yaptığımız nedir?" diye konuştu.