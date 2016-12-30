(Görüntülü Haber) El Bab'a düzenlenen hava harekatında 17 DEAŞ hedefi imha edildi (ARŞİV)
30 Aralık 2016 Cuma 14:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Bergama'da yangında yaralanan işitme...
- 2Dört yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı...
- 3“İyi ki Tansiyonum Çıktı”nın yazarından...
- 4(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki Sena'dan...
- 55 yaşındaki Sena'dan 3 santimetre...
- 6 Baba- oğul organ bağış gönüllüsü
- 7(Görüntülü Haber) Hastane koridorlarında...
- 8Hastane koridorlarında çocuklar bisiklet...
- 9Hastan muayene eden doktor, kalp krizinden...
- 10(Görüntülü Haber) Gizem, 3 saatte skolyozdan...
- 1Kadir Has'ta yüksek lisans başvuruları...
- 2Eskişehir ve Bilecik'te okullar yarın...
- 3Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
- 4Bilecik'te okullar tatil
- 5Danıştay, valiliklere imam hatip açma...
- 6Danıştay karar verdi: Valilikler imam...
- 7Eğitim Reformu Girişimi'nden açıklama
- 813’üncü Kadir Has Ödülleri için başvurular...
- 9Türkiye'de ilk olacak Medikal Aletler...
- 10PİSA sonuçlarını eleştiren ERG'ye...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Fırtına Kadıköy'de inşaat iskelesini...
- 2fotoğraflar// Güven Timleri'nden...
- 3DHA YURT - PKK'lı terörist Mersin'de...
- 4Erdoğan Fatih Camii'nde cenaze törenine...
- 5Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan...
- 6Konya'da kar yağışı etkili oldu
- 7Zonguldak'ta katip FETÖ'den tutuklandı
- 8Kocaeli'nde 13 OSB'nin 11'inde...
- 9Kadıköy'de fırtına demir iskeleyi...
- 10Gaziantep'te, açığa alınmalara...
- 11GMİS Genel Sekreteri beyin kanaması geçirdi
- 12PKK’lı terörist Mersin'de operasyonla...
- 13Bergama'da yangında yaralanan işitme...
- 14THY Teknik ,Savunma Sanayii'nin uçaklarına...
- 15Başbakan: Emeklilerimize maaşlarına ilaveten...
- 16DHA ANKARA- Başbakan: Emeklilerimize maaşlarına...
- 172016’da Dolar 60 kuruş, Euro 55 kuruş...
- 18ERDOĞAN FATİH CAMİİ'NDE CENAZE...
- 19Emeklinin promasyon ücreti belirlendi.......
- 20DHA - Türk askerinin El Bab'ta ilerlemesi...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:20
|13:17
|15:37
|17:55
|19:29