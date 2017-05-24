(Görüntülü Haber) Ekrem İmamoğlu: (saldırıya uğrayan anıt) "en kısa zamanda tamir edilerek yeniden yapılacak"

*Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Koca koca makamları işgal edip siyaset yaptığını düşünen, ne yazık ki milli duyguları, bayrağı, inancımızı siyasete alet edip, insanların onuruna dokunacak bir takım hamleleri gerçekleşmesine vesile olan provokatif söylemlerde bulunan tüm siyasi kimlikleri kınıyorum" *Basın toplantısında görüntülü mesajı izletilen Serdar Denktaş, "Tarihi anlatıyorsak Makarios adından bahsetmek zorundayız" Değer Denktaş ise "Tarihi bir geçmişi anlattığı için bu kompozisoyonu tercih ettik. Bizim onayımızla yapılmıştır" Haber - Kamera: Enver Alas-Ersan SAN / İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Rauf Denktaş Anıtı'nda yer alan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük'ün silüetlerinin bulunduğu rölyefin önceki gün bir grubun saldırısıyla zarar gören kısımlarının en kısa zamanda tamir edilerek yeniden yapılacağını açıkladı. Denktaş ailesi ise saldırıya ilişkin, kendilerinin onayıyla yapılan anıtın yansıttığı kompozisyonda herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi Parkı içindeki Rauf Denktaş Anıtı'nda yer alan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük'ün silüetlerinin bulunduğu rölyefin saldırıya uğramasının ardından bugün anıt önünde basın açıklaması yaptı. Heykeltraş Azmi Sekban tarafından bronzdan yapılan anıt önündeki basın açıklamasına aralarında başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerin Beylikdüzü ilçe teşkilatı mensuplarıyla, Kıbrıs gazileri ve Beylikdüzü sakinlerinden oluşan kalabalık bir grup katıldı. ANIT, DENKTAŞ AİLESİNİN ONAYIYLA YAPILDI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'nin var oluş hikayesinin tarihi açıdan yaşatmak adına anıtı ortaya koyduklarını belirten İmamoğlu, anıtın yapım aşamasıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Anıtın yapımı için başta Denktaş ailesi ve Denktaş Vakfı yöneticileriyle görüştüklerini vurgulayan İmamoğlu, "Yapacağımız anıt için biz kendilerine üç ayrı tasarım gönderdik. Kabul edilen anıt da işte yaptırdığımız bu anıt oldu" diye konuştu. "FAZIL KÜÇÜK'ÜN YÜZÜNÜ DARBELEYEN KİŞİLER TARİHİ BİR SÜRECİ BİLMİYOR" Anıtın esas kahramanı ve odak noktası büyük kahraman Rauf Denktaş olduğunu kaydeden Başkan İmamoğlu, anıtla ilgili şunları söyledi: "Anıt insanlara aynı zamanda bir şeyleri hissettirmeli, tarihi yaşananları anlatmalı. Denktaş'ın heykelinin bir yanına Denktaş'ın 'İki bayrak' adlı şiiri ve kahraman Türk askeri ile mücahit Kıbrıs Türk askerlerinin ellerinde Türk ve KKTC bayrağının olduğu bir rölyef yapıldı. Ayrıca diğer rölyefte ise Londra'da yapılan görüşmelerde o dönem sözleşmeyi imzalayan Makarios, İngiliz temsilci ve Dr. Fazıl Küçük ile Masaya yumruğunu vuran Rauf Denktaş vardır. Ne yazık ki Fazıl Küçük'ün yüzünü darbeleyen kişiler tarihi bir süreci bilmediklerinin Kıbrıs'ın ne olduğunu bilmediklerinin bir ispatıdır." "EMNİYETE BİLDİRDİK TEDBİR ALINMADI" Anıta yapılan saldırının yaşandığın gün, belediye önünde toplanan 40, 50 kişilik bir grubun ellerinde KKTC bayraklarıyla anıtın bulunduğu yere slogan atarak yürüyüş yaptıklarını aktaran Başkan İmamoğlu, konunun emniyete bildirilmesine rağmen hiçbir tedbir alınmadığının altını çizdi. İMAMOĞLU PROVOKASYON YAPANLARI KINADI Saldırı öncesinde provokasyonlar yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu, "O günün öncesinde bu süreci başlatan ne yazık ki yerelde iktidar partisi mensubu olan birkaç kişinin verdiği demeçler üzüntü vericidir provakatiftir. Koca koca makamları işgal edip siyaset yaptığını düşünen, ne yazık ki milli duyguları, bayrağı, inancımızı siyasete alet edip, insanların onuruna dokunacak bir takım hamleleri gerçekleşmesine vesile olan provokatif söylemlerde bulunan tüm siyasi kimlikleri kınıyorum" diye konuştu. "OLAYIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLDİRDİLER" Ekrem İmamoğlu konuşmasında saldırının Ülkücü Hareket veya Milliyetçi Hareket Partisi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. İmamoğlu, "Başta Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı olmak üzere Ülkücü gençliğin yöneticileri de dahil birçok siyasi beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın yanlış olduğunu bildirdiler" ifadelerini kullandı. "ANIT TAMİR EDİLİP EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK" Saldırıya uğrayan anıtın zarar gören kısımlarının yeniden tamir edileceğini belirten İmamoğlu, "Zarar gören anıt yeniden tamir edilecek. Yarından sonra anıtı sarıp kapatacağız. Heykeltraşlarımız analizlerini yapacaklar ve en kısa zamanda tamamlayacaklar" diye konuştu. DENKTAŞ AİLESİ SALDIRIYA İLİŞKİN MESAJI Öte yandan anıtın yapımına onay veren Rauf Denktaş'ın ailesi basın açıklamasına birer görüntülü mesaj gönderdi. Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş mesajında, tarihi bir geçmişi anlattığı için bu kompozisoyonu tercih ettiklerini söyledi. Denktaş, "Bizim onayımızla yapılmıştır. Bu tarihin yansıtılmasında hiçbir sıkıntı yoktur. İlk defa yapılmış anlamlı bir anıt oldu" dedi. SERDAR DENKTAŞ: "TARİHİ ANLATIYORSAK MAKARİOS ADINDAN BAHSETMEK ZORUNDAYIZ" Eşi Aydın Denktaş ise anıta zarar verilmemesini isterken Serdar Denktaş da "Tarihi anlatıyorsak Makarios adından bahsetmek zorundayız. Bunu çarpıtmak isteyen elbette çarpıtır. Sosyal medya tahriklerine gelmemek lazım. O anıtta toplum lideri Fazıl Küçük'ün silüeti de tahrip edilmiştir. Onun tarihimizde yadsınamaz yeri vardır" ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, basın toplantısının sonunda, anıta yönelik saldırı anına ilişkin çekilen cep telefonu görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.