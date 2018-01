(Görüntülü Haber)"Ekonomide reformlar uygulanmayacak genişlemeci politikalar izlenecek"

'EKONOMİDE ve Finans Piyasaları'nda 2018 Beklentileri' konferansında konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, 2018 ve 2019 seçime odaklı bir yıl olacağı için ekonomik reformların uygulanmayacağını daha çok genişlemeci bir politika izleneceğini söyledi. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde 'Ekonomide ve Finans Piyasaları'nda 2018 Beklentileri' konferansı düzenledi. Moderatörlüğünü, Bloomberg HT Program Yapımcısı ve Sunucusu Barış Esen’in yaptığı konferansa, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Gazeteci-Yazar Aslı Şafak ve Noor CM Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz katıldı. Konferansta, öngörülemeyen dünya düzeni ve belirsizliklerin para piyasalarına nasıl yansıyacağı, enflasyon, Türkiye-AB ilişkileri ve ekonomiye etkileri masaya yatırıldı. "2018 VE 2019 YILLARINDA EKONOMİK REFORMLAR UYGULANMAYACAK" Avrupa’yla ilişkilerin iyi olması gerektiğini vurgulayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise Amerika’da ekonomik açıdan 2018 yılında büyük bir sorun gözükmediğini belirterek şunları söyledi: "Belirli enflasyon hedefleri var ve bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Amerika ve Avrupa’yı konuşuyoruz çünkü biz bunlardan bağımsız değiliz. Dünya birbiriyle ilişki ve iletişim halinde. Dünyanın en uç noktasındaki gelişim hepimizi etkiliyor. Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler çok önemli. AB’nin sağlamış olduğu ekonomik ve siyasi üstünlüğe kavuşabilmek o yola kendini adamaktan geçiyor. Avrupa’yla ilişkilerin yakın olması Türkiye’nin gelecek vizyonunu sağlayabilmesi açısından çok önemli. Biz ülke ve bireyler olarak fevri hareket ediyoruz ve tepkilerimizi bir sonraki adımı düşünmeden atıyoruz. Bu yüzden kazanabileceğimiz kazanımları kaybediyoruz. Sakin olmak ve akılcıl düşünmek gerekli. 2018 ve 2019 seçime odaklı bir yıl olacak bu yüzden ekonomik anlamdaki reformların hiçbirinin uygulanmayacağını düşünüyorum. Genişlemeci bir politika izlenecektir." "EN BÜYÜK RİSK BİZİM ZAAFLARIMIZ VE ÇIKARLARIMIZ" Konferansta yaptığı konuşmada gazeteci-yazar Aslı Şafak, insanın kendi benliğinin farkında olmadan dünya düzenini anlamaya çalışmanın mümkün olmadığını söyledi. Şafak, "Kendi teknolojimize yatırım yapmadan, bireysel görevlerimizi ihmal ederek, bütün suçu sisteme atarak yaşamaya çalışıyoruz. Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in birbirinden farkı yok kendi zamanları içerisinde kazanmaya çalışıyorlar. Bizler de kendi rantlarımızın peşinden koşuyoruz, bizim de onlardan farkımız yok. Biz neysek onlar da o. Bu yüzden dünyanın en büyük riski bence zaaflarımız ve çıkarlarımız" diye konuştu. "İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİ GELİŞTİRMELİYİZ" En büyük belirsizliğin ekonomide enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Noor CM Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz da, “İçinde bulunduğumuz dönemde bir vade uyumsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Büyüme trendi yakalandı ve 2018’de devam edeceği ön görülüyor. Büyüme önemli ancak bizim açımızdan yol ayrımına geldik. Türkiye büyüyecek mi yoksa enflasyonla mücadele mi edecek? Ülke ekonomisinin büyümesinden duyduğum tedirginlik, büyümenin içinde başka riskleri barındırıyor olması. Tarım ve hayvancılığı, eğitim politikalarını ve ihracata dayalı büyüme modeli gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü neredeyse her şeyi ithal ediyoruz” dedi. ‘’KRİZ EKONOMİNİN İSTİSNASI DEĞİLDİR HEP OLUR" Konuşmasına katılımcılara 1979 yapımı Being There (Merhaba Dünya) filmini anlatarak başlayan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise, konjenktürel değişikliklerin geçici olduğunu söyledi. Bu değişikliklerin uzun vadede ekonomiye olan etkilerini aktaran Prof. Dr. Uzunoğlu, "Zemin sağlamsa umudu kaybetmeyeceğiz. Kriz ekonominin istisnası değildir, hep olur" ifadelerini kullandı.