(Görüntülü Haber) 'Ekonomi Zirvesi'nde Bodrum konuşuldu (2)

BODRUM'un neden cazibe merkezi olduğunu, gayrimenkul ve turizm yatırımlarını değerlendirmek, mercek altına almak için 'Ekonomi Zirvesi' düzenlendi. Hürriyet Gazetesi, Nef ve Çağdaş Holding tarafından Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle, Herodot Kültür Merkezi'nde 'Ekonomi Zirvesi' yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, zirvenin 8'incisini düzenlediklerini belirterek, "Ülkenin her şehrine ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm yazarlarımızla, muhabirlerimizle, editörlerimizle sokakta olmak istiyoruz. Üreticinin yanında olup, sorunları gerçekten yerinde görüp, çözüm önerilerini beraber oluşturup, bunu da kamuoyuna taşmaya çalışıyoruz. Hürriyet Dünyası olarak yapabileceğimiz en önemli iş zaten bu. Sizleri sayfalarımıza taşıyarak, tüm Türkiye'ye hatta dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu panelin ardında yapılacak yayınlarla da Bodrum'a daha fazla yatırım gelmesi için katkı sağlamaya çalışacağız" dedi. Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturuma konuşmacı olarak Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon katıldı. Başkan Kocadon, "Sürgün yeri olan Bodrum'dan, bugün ekonomi zirvesinin yapıldığı bir Bodrum'a geldik. Bodrum buralara kadar nasıl geldi, nasıl emekler sarf edildi! Halkına ve devletine küsmeyen bir yönetimle ne kadar barışçıl ve birlik beraberlik içinde çalışmalar yapıldı. Bunların hepsi konuşulması gereken konular. Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan Bodrum'un nasıl zor şartlar altında yönetildiğini de bilmek lazım. Bugün baktığınızda, Türkiye'nin gerçek turizm yapan tek bölgesidir. Bizim için önemli olan ülkemize gelen bir turistin bu şehri beraberce yaşamasıdır. Konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. Bodrum turizm yapıyor. Dünya markalarının Akdeniz çanağında ilk otelleri Bodrum'da yapılıyor. Bir marka, ilk kez Bodrum'a geliyorsa bunun bir fizibilite çalışması yapılıyordur. Bu hesap kitap yapılırken de yatırımcılar, Bodrum'u Bodrum yapan kentsel kimliğini düşünmek zorunda. Yani Bodrum'un kentsel kimliği ile doğasıyla ve çevresiyle barışık yaşamak zorundalar, yoksa yapılan bu yatırımların hiçbirinin anlam ve önemi kalmaz. Ne yatırımcının karşısındayız ne de Bodrum'un kentsel kimliğinden vazgeçmeye yönelik özelliğimiz var. İkisini de dengeleyip Bodrum'un geleceğini bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde aktarmanın yollarını arayacağız" dedi. Zirvenin 2. oturumu ise Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde, Hürriyet Ekonomi Yazarı Elif Ergu, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, Deniz Bank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar ve Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün katılımıyla gerçekleşti. Ertuğrul Özkök yaptığı konuşmada, "Bodrum dediğimiz zaman, bu kuruluş efsanesini her zaman gözden kaçırmamak gerekir. Yani Bodrum temellerinde entelektüel bir hüzün olan şehirdir. Bodrum'un bir kutsal kitabı tekrar yazılacaksa ki 'yazılmaya başlandı' dediler. Bu kutsal kitabın girişi başlangıç hikayesidir. Bu başlangıç hikayesi, o kutsal dini, o kutsal inancı yaşama tarzını gerçek yapan, ama aynı zamanda en çok meydan okunan ve en çok yıkılmaya çalışılan kısımdır. Eğer sizin meydan hikayenize çok güçlü meydan okuma başlamışsa, o meydan okumaya karşı olan tavrınızı da çok akıllıca ortaya koymanız gerekir. Bodrum'da bugünlerde gördüğüm eksikliklerden biri, işte bu başlangıç hikayesindeki varlık nedenine çok kuvvetli bir meydan okuma var. Yepyeni, zengin, varlıklı yeni bir hayat tarzının, bu başlangıç hikayesinin çok üzerine çıkması ihtimali. Burada konuşan iş insanlarının hepsinin getirdiği yaşam tarzı, o hayat tarzı bizim başlangıçtaki hikayemize taban tabana zıt bir hayat tarzıdır gibi görünüyor, ama değil. Çünkü bizim başlangıç hikayesindeki o hüznü anlayacak zengin insanlar kuşağı da var bu dönemde. Dolayısıyla bu ikisini birbirine getirecek olan ve bu hikayeyi kuvvetlendirecek olan yeni bir Bodrum'un duygusal anayasasının yeniden yazılmasıdır" dedi. Diğer konuşmacı Elif Ergu ise Bodrum'a gelmediği bir yıl olmadığını belirterek, "Bu değişimi kendi hayatımda yaşadım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; İş dünyası, iş insanları yazın Bodrum'da toplanırlar. TÜSİAD, Bodrum'dadır. İstanbul'un arka bahçesidir, Bodrum. O yüzden de İstanbul'dan sonra en çok rant alan yer. Bodrum'a yazın gelen nüfus her sene artıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve yaz aylarında 4'üncü sıraya gelen bir Bodrum var. Cazibe merkezi olmasının ötesinde de, başka şeylere de ihtiyaç var. Bir sahil kabası olmasının çok ötesine taşıyor Bodrum'u. Bu iş dünyasının en çok gittiği ziyaret ettiği şehirler arasında Cannes ve Nice var. Bodrum'un ligi artık burası. O yüzden bu yatırımlara başka perspektiften de bakmak gerekiyor. Ekolojik yatırımlar, akıllı şehirler, enerjisini üreten evler, bütün bunları yaparken de yeşili koruyan, yeşile sahip çıkan kent konseyleri ile bütün diğer STK'larla birlikte bunların değerini bilen bir toplum yaratmaktır. Yeni dünya düzenine baktığınızda, yeni iş dünyasının konuştuğu konulardan bir tanesi dijitalleşme. Yeni dünyayı iyi okuyanlar yaşayacaklar, şirketler öyle devam edecekler. İş dünyasının niye Bodrum'a yazın geldiğine baktığınızda, sosyalleşmek için geliyorlar. Ama bu iş dünyası, aynı zamanda iş anlaşmaları da yapıyor, yeni ufuklar da açıyor. Bütün bu yenilikleri aslında buraya da taşıyor. İstanbul'dan Bodrum'a ulaşmak çok kolay. Buraya gelen iş dünyasının bir kısmını sadece havalimanında görüyorsunuz, direkt teknelerine gidiyorlar. İstanbul'dan kaçış nedenlerinin başında stresten uzaklaşmak, gergin ortamdan uzaklaşmak ve koşuşturmaktan vazgeçmek geliyor. Ben insanların hayatına değer kattığı için ve insanları hayata bağlayan bir şey olduğunu düşündüğüm için Bodrum'a geldiklerini düşünüyorum. Bodrum aslında bir barış yeri. Bunu algılayanlarla büyüyecek Bodrum" dedi. Oturumların arasında soru, cevap bölümü de gerçekleştirildi.