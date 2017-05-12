(Görüntülü Haber) Ekonomi zirvesi, Ak Parti, CHP ve HDP'li vekilleri aynı masada buluşturdu

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - TÜRKONFED'in 39'uncu Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Yan yana oturan Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, HDP Milletvekili İmam Taşçıer ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, toplantı boyunca samimi bir şekilde sohbet etti. TÜRKONFED 39'uncu Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısı, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DİSİAD) ev sahipliğinde bugün özel bir otelin toplantı salonunda verilen akşam yemeğiyle başladı. Toplantıya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal ile Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki sanayici ve yatırımcı derneklerinin başkan ve temsilcileri ile bölgedeki işadamları katıldı. Yemekte, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ak Partili Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li İmam Taşçıer, TÜRKONFED, TÜSİAD, DOGÜNSİFED ve DİSİAD başkanları aynı masaya oturdu. Milletvekilleri Ensarioğlu, Tanrıkulu ve Taşçıer'in yemek boyunca samimi bir şekilde sohbet ettikleri görüldü. Gecenin açılış konuşmasını DİSİAD İstişare Kurulu Başkanı Raif Türk yaptı. Türk, yaşanan sürece değinerek, Türkiye'de ve bölgedeki mermer ihracatının hangi oranlarda düştüğünü anlattı. Vergi Usul Kanunu'na da değinen Türk, birkaç yılda bir vergi affının çıktığını, vergisini veren ve vermeyen işverenlerin aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi. Daha sonra Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir konuştu. Özdemir, lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladığını belirterek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Yapılan konuşmaların ardından TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu'nun, federasyona yeni üye olan dernek temsilcilerine rozetlerini takmasının ardından gece, mahalli sanatçıların yöresel şarkıları ve halk oyunlarıyla devam etti.