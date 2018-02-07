(Görüntülü Haber) Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ziyaret ettiği Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ve Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bir araya geldi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ı ziyaret ederek Başbakan Boyko Borisov ile görüşüp, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bir araya geldi. Bulgaristan Başbakanı Borisov tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandığını belirten Bakan Zeybekci, Bulgaristan'ın haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Türkiye için ve özellikle gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi için bir şans olarak gördüğünü söyledi. Zeybekci, "Her iki tarafı da daha iyi temsil eden ve bizi daha iyi anladığına inandığımız bir dönem başkanlığı var ve bunu fırsat biliyoruz" dedi.



Başbakan Borisov'un Türkiye ile AB gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine yüzde 100 destek verdiği öğrenildi. 27 Şubat'ta Sofya'da yapılacak AB ülkeleri ticaret ve gümrük bakanları zirvesine davet eden Borisov'a bakan Zeybekci, gümrük birliğinin kaderinin bu toplantıda belirleneceğini söyledi.



9 AYDA 2.91 MİLYAR EURO'LUK TİCARET



Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşen Bakan Nihat Zeybekci, ikili ilişkileri de ele aldı. Bakan Zaharieva, "İki ülke ekonomik ilişkilerinde karşılıklı menfaatle dayalı bütün alanlarda pratik işbirliğine önem veriyoruz. Pozitif olaylara odaklanarak, iş sektörünün yakınlaşması ve iki ülkede de yatırım imkanlarının artması için fırsatlar aramalıyız" dedi. Zaharieva, 2017 yılının ilk dokuz ayında iki ülke arasında ticaret hacminin 2.91 milyar Euro'ya ulaştığını ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydettiğini belirtti. İki bakan Türkiye ve Bulgaristan'ın öncelikli alanlarından olan enerji, enerji altyapıları, yatırımlar, hayvancılık, ulaşım ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmek için de görüş alış verişinde bulundu.



Bulgaristan'dan Türkiye'ye ihracat 12.5 arttı. 2017 yılının ilk 9 ayında ticaret hacmi yüzde 17.4 arttı ve 3 milyar Euro'ya ulaştı. Resmi verilere göre 2017 yılının ilk 9 ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın 1 milyar 527 milyon Euro olup, bunun ülkenin toplam ihracatının yüzde 7,7'sini oluşturduğu ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,5'lik bir artış görüldüğü kaydedildi. Bulgaristan'da 3 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirildi.



Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikov, Bakan Zeybekci ve beraberindeki heyete bir çalışma yemeği düzenledi.



AB ZİRVESİ BULGARİSTAN'DA



AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart'da Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen zirveye katılacak. Zirve öncesinde bugün Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ziyaret ettiği Bulgaristan'ı 12 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ziyaret edecek. 15-17 Şubat tarihlerinde ise Bulgaristan-Türkiye Parlamentolararası Dış İlişkiler ve Güvenlik ile Savunma Politikaları Komisyon Başkanları toplantısı yapılacak. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, bu toplantıya katılacak.