(Görüntülü Haber) Ekip hasat ettikleri arpayı yaban hayat için serptiler

ERZURUM'un Oltu İlçesindeki bir grup doğasever, geçen ilkbaharda ekip yazın hasat ettiği arpayı, karlar üzerine yaban hayvanları için serpti. Farklı meslek gruplarında çalışan Oltulu doğaseverler, yaptıkları etkinliklerle yörede örnek oluyorlar. Oltu'da sağlık yürüyüşleri düzenleyen, sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkan, yardıma muhtaç ailelere maddi ve manevi yardımda bulunan doğasevreler, karakışın hüküm sürdüğü bugünlerde ise kuşlar için doğaya yem bıraktılar. Oltulu doğaseverler adına konuşan grup başkanı ve emekli öğretmen olan Osman Aslan, yaban hayatı, 'Oltu'nun zenginliği' olarak değerlendirdi. Osman Aslan, çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Oltu'da yaşayan ve değişik meslek gruplarından oluşan dogaseverler olarak örnek çalışmalara imza atıyoruz. Örneğin yaz- kış demeden her hafta sonu doğada yürüyüş yapıyoruz. Ayrıca dar gelirli ailelere, ilçemizde yaşayan sahipsiz sokak kedi, köpeklerine sahip çıkıyoruz. Geçtiğimiz ilkhabarda ilginç bir uygulama başlattık. Bir arkadaşın yaklaşık 25 dönüm tarlasına, gönüllü arkadaşlarla birlikte 700 kilo arpa ektik. Tohumluk arpasını ve diğer giderlerini biz karşıladık. Yazın ektiğimiz bu arpadan 3 ton ürün hasat ettik. Arpayı ambara koyduk ve karakış için sakladık. Bitki örtüsü tamamen karla kaplanınca ambardaki arpanın yaklaşık 1 tonunun çıkarıp doğaya serptik. Doğaya bıraktığımız arpa, yaban hayata can verecek. Biz de bu tür etkinliklerden mutlu oluyoruz." Kışın ağır geçtiği özellikle Doğu'da yapan hayata destek olmak gerektiğini vurgulayan doğasever grup üyelerinden Doktor İbrahim Hakkı Ekinci ise "Bütün doğaseverleri bu zorlu kış koşullarında yaşamaya çalışan hayvanlara yardım elini uzatmaya davet ediyorum. Yemek artıklarını hayvanlarla paylaşmaları bile yeterli" diye konuştu.