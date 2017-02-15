Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Dedeman Otel'de Ordu Dernekleri ve Federasyonları'yla basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) (EK) Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Dedeman Otel'de Ordu Dernekleri ve Federasyonları'yla...
15 Şubat 2017 Çarşamba 17:07
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