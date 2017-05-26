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(Görüntülü Haber) (Ek) Hastane kantininde silahlı saldırı: 1 yaralı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, ()- KARTAL'da hastane kantininde silahlı saldırı düzenlendi. Kantin çalışanı bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırgan otomobil ile kaçtı. Saldırgan daha sonra polis ekiplerinin çalışmalarının...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, ()- KARTAL'da hastane kantininde silahlı saldırı düzenlendi. Kantin çalışanı bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırgan otomobil ile kaçtı. Saldırgan daha sonra polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanıp gözaltına alındı. 

Olay saat 00.30 sıralarında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesindeki kantinde meydana geldi. Silahlı bir kişi kantine gelerek kasa tarafına geçip kantin çalışanına silahla ateş etti. Daha sonrada kantinin dışına çıkıp 4-5 el daha ateş ettikten sonra saldırgan araca binip uzaklaştı. Olayda kantin çalışanı Üzeyir Önürme (40) ayağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği bildirilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheli H.D Maltepe'de yakalandı. H.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken görüntüde yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlayarak kaçtığı saldırganın ise elindeki silahla dışarı çıktığı görülüyor.

 

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