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(Görüntülü Haber) (Ek görüntüler) TEM'de trafik kabusu

*ARAÇTAN İNİP YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTTİLER Haber-Kamera: Enver Alas - Soner HASIRCIOĞLU İstanbul / Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında...

*ARAÇTAN İNİP YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTTİLER Haber-Kamera: Enver Alas - Soner HASIRCIOĞLU İstanbul / Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. AKOM'dan alınan bilgiye göre İstanbul'da etkili olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda kayan tırlar trafiği aksattı. Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda 11 adet tır kaydı. Özellikle boş tırların etkilendiği kar fırtınası nedeniyle devrilen tırlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. TEM Büyükçekmece ve Çatalca bölgelerinde bariyerler kesilerek ters yönden devrilen araçlara müdahale ediliyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Saat 02.00'ı gösterirken sürücüler hala yollarda. Yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçların yolda kalması da trafiği etkiledi. ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikintileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.

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