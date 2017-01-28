Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü. Zeytinburnu açıklarında uzun süreden beri demir aldığı öğrenilen ve batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin sabah saatlerinde büyük bir kısmının suya gömülü olduğu görüldü. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekletiliyo
(Görüntülü Haber) (ek görüntü) - Zeytinburnu açıklarında su alan geminin büyük bölümü denize gömüldü
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü. Zeytinburnu açıklarında uzun süreden beri demir aldığı öğrenilen ve batmaya başlayan...
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:37
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