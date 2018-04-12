Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() MARMARAY Sirkeci İstasyonunda raylara düşerek ölen kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu belirlendi. Gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda 18 yaşındaki Baha Güzeycan henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtilen Güzeycan hayatını kaybettiği belirlendi. SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Güzeycan'ın arkadaşının olayla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
(Görüntülü Haber) ek bilgi ve fotoğraf// Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() MARMARAY Sirkeci İstasyonunda raylara düşerek ölen kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu belirlendi. Gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. DÜŞTÜ MÜ...
12 Nisan 2018 Perşembe 17:10
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