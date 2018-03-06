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(Görüntülü Haber) Ejder Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, görenleri hayran bırakıyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar, ziyaretçileri...

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, görenleri hayran bırakıyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar, ziyaretçileri şaşırtıyor.

Ejder Vadisi'ni arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü yaparken, keşfettiklerini belirten Osman Aslan, "Bu muhteşem manzarayı yürüyüş sırasında, tesadüfen keşfettik. Buraya hayran kaldık. Herkesin görmesi ve bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. Doğma- büyüme buralı olmamıza ve sürekli doğa yürüyüşü yapmamıza rağmen buranın varlığından hiç haberimiz yoktu" dedi. 

Oltu ilçesi ile Ardahan yolu üzerindeki Güzelsu Mahallesi merasında bulunan Ejder Çiftliği kırsalındaki kayalıkları çok ilginç bulduklarını dile getiren emekli öğretmen Osman Aslan ise "Burası en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında kalan Arizona'yı anımsatıyor. Buranın adı da 'Oltuzona' olmalı. Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacalarını da anımsatıyor. İnsan yüzünü anımsatan kayalar var. Böylesine güzel bir yerden kimsenin haberi yok. Yetkililer tarafından tespit edilip, turizme açılırsa halkın gelip, görebilecekleri ilginç bir vadi olur" diye konuştu.

 

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