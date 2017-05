(Görüntülü Haber) Eğlencede bir devir sona erdi, Halikarnas Disko kapandı 2

Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde 1979 yılından bu yana hizmet veren dünyaca ünlü Halikarnas Disko'nun sahibi Süleyman Demir bugün düzenlediği basın toplantısı ile diskoyu kapatma kararı aldığını açıkladı. Demir, "Halikarnas bugün bir dünya markasıdır. Bunu 38 yıldır ilk günkü heyecanla ve aşkla işimizi yapmamıza borçluyuz. Müzikle ve yarattıklarımızla insanlara hep mutluluk verdik, Halikarnas markasını Türkiye ve dünyada yaşatmaya devam edeceğim" dedi.



Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 38 yıl önce hizmete giren dünyaca ünlü Halikarnas Disko'nun işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası 64 yaşındaki Süleyman Demir, Torba Mahallesi'ndeki Casa Delarte Otel'de basın toplantısı düzenledi. Süleyman Demir, yılda yaklaşık 1 milyon kişinin eğlenmek için tercih ettiği Halikarnas Disko'yu kapatma kararı aldığını açıkladı. Mal sahipleri tarafından 2 yıl önce tahliye davası açıldığını söyleyen Demir, davanın henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Yarın sabahtan itibaren eşyalarımızı alarak diskoyu mal sahiplerine teslim ediyoruz. Hayatımdaki çok önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bodrum Halikarnas Kulübü'nü kapatma kararı aldım. Halikarnas bugün bir dünya markasıdır. Bunu 38 yıldır ilk günkü heyecanla ve aşkla işimizi yapmamıza borçluyuz. Müzikle ve yarattıklarımızla insanlara hep mutluluk verdik. Bu mutluluk bizim en önemli motivasyonumuz oldu. Şüphesiz bu süreçte unutulmaz anıları birlikte yaşadık ve yaşattık. Şimdi artık Bodrum Halikarnas Kulübü'ne veda zamanı. Bu aslında bir bitiş veya elveda değil. Bundan böyle Halikarnas markası yeni projelerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yeni konseptlerle yoluna devam edecek. Ayrıca Dubai, Hindistan ve Miami'den gelen franchising taleplerini değerlendireceğiz" dedi. Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki Halikarnas sevenler ile Bodrumluların desteklerini bugüne kadar hep hissettiğini anlatan Demir, bunun için herkese teşekkür etti.



DİSKOYU İZLERKEN DUYGULANDI



Demir, açıklamasının ardından, Mehmet Kocadon, Cemil İpekçi, Akrep Nalan, Ali Şen, Güneri Civaoğlu gibi ünlülerin kapatma kararı ile ilgili yaptığı yorumların ve diskodaki eğlence görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisini izledi. Süleyman Demir'in duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi. Türk turizmine katkılarından dolayı Türk Tanıtma Vakfı tarafından tanıtım ödülüne layık görülen Halikarnas Disko'nun yerli ve yabancı turist akınına uğradığını anlatan Demir, Bodrum'da her gece saat 22.00'de başlayan ve 05.00'e kadar süren eğlencelerde özel olarak üretilmiş 27 watt gücünde argon lazer makinesiyle şov yapıldığını belirtti. Uluslararası 12 dansçıdan oluşan ve her gece farklı bir gösteri ile sahne alan dans grubu ile özel hip-hop dans ekibi ve saniyede 1 milyon farklı tonda ışık üretebilen robot ışık sistemi ile her gece yaklaşık 5 bin kişinin büyülendiğini ifade eden Süleyman Demir, cuma ve cumartesi geceleri düzenlenen köpük eğlencelerinin de gençleri kendinden geçirdiğini anlattı. Her yıl 15 Mayıs'ta açılan ve ekim ayının sonuna kadar turizme hizmet veren diskonun ünlü sanatçıların konserleri için de tercih edildiğini aktaran Demir, yaz aylarında tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü yıldızların da eğlenmek için ünlü diskoyu tercih ettiğini vurguladı.



KİMER GELDİ KİMLER GEÇTİ



Anılarını anlatan Süleyman Demir, "Yeşilçamın tüm ünlü yıldızları, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri, başbakanlarımız dünyaca ünlü krallar ve prensler eğlence mekanımıza teşrif etti. En büyük mutluluğum bir günden bir güne tatsız bir olay yaşamadık. Bu marka tüm Bodrumluların, Türkiye'nin markasıydı. Örneğin ünlü modacı Gian Franco Ferre doğum günlerini sık sık Halikarnas'ta kutlarken, Prenses Caroline, Prenses Margareth, Lady Sarah Armstrong, Mick Jagger, Phil Collins, Rockefellers, Ahmet Ertegün, Michael Caine, Bette Midler, Dustin Hoffman, Richard Bronson (Virgin Records), Hamburger Kralı Mr. Mc Donald, Blues Brother, Pamela Anderson, Adriana Karembeau ve Kid Rock da diskoyu ziyaret eden ünlüler arasında yer alıyordu" dedi. Demir Halikarnas'ın 38 yıllık geçmişini belgesel olarak hazırlayıp Bodrum turizmine armağan edeceğini, bu nedenle ilk günden itibaren disko ile ilgili görüntü ve fotoğrafları toplamaya başladığını söyledi.



ÜNLÜLERİN GÖZÜNDEN HALİKARNAS



Süleyman Demir, Bodrum gezilerinde mutlaka Halikarnas Disko'ya uğrayan bazı ünlülerin anı defterine yazdığı notları da paylaştı. Disko ile ilgili görüşlerini yazan bazı ünlülerin notları şöyle:



Turgut Özal: "Eğer Türkiye'nin çağ atladığını görmek istiyorsanız, Halikarnas'a gidin', Zeki Müren: "Kendi dalında rakipsiz bir tarz yaratan bu harikulade gece kulübü hatıralarımdan hiç çıkmayacak", Atlantik Record Şirketi Yöneticisi Ahmet Ertegün: "Türkiye ilk defa dünyada bir şeyin en iyisini yaptı; Halikarnas Disco!", Lady Sarah Armstrong- Jones: "Büyüleyici", Hamburger Kralı Mr. McDonald: "Olağanüstü, inanıyorum ki lazer şovunuzla ay ışığını bile dans ettirebilirsiniz", Virgin Company Mr. Richard Bronson: "İnanılmaz! Sıcak ilginiz için teşekkür ederim", Amerikalı film yıldızı Pamela Anderson: "Eğlencenin doruğa ulaştığı, böyle bir kaliteli mekan ve atmosferi dünyanın hiçbir yerinde yaşamadım. Bodrum Kalesi, ışık oyunları ve eğlence müthişti."



"YAZIK OLDU"



muhabirine telefonda açıklama yapan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Halikarnas Disko'nun Bodrum'u Bodrum yapan değerlerden biri olduğunu belirterek, "Bu disko ile ne yazıkki bir devir başladı ve bir devir kapandı. Bodrum'a gelip de Halikarnas Disko'yu sormayan yoktur. Halikarnas Disko Bodrum'un değerleri arasında yer alan çok ender turizm değerlerimizden biridir. Yazık oldu diyorum ama Süleyman Demir'e de bize ve dünyaya bu güzelliği tanıttığı, yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi.