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(Görüntülü Haber) "Eğitimimiz araştırmaya dayalı bir eğitim sistemidir"

Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'ye nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz?? sorusuna ise Rossi, Bu noktada bizlerden sizler iyi olan şeyleri alabilirsiniz. Sizlerden bizler de iyi olan şeyleri alabiliriz. Finlandiya'daki eğitim sistemimizde...

Finlandiya eğitim sistemini Türkiye'ye nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz?? sorusuna ise Rossi, Bu noktada bizlerden sizler iyi olan şeyleri alabilirsiniz. Sizlerden bizler de iyi olan şeyleri alabiliriz. Finlandiya'daki eğitim sistemimizde her 10 yılda bir müfredat değişikliğine gidiyoruz. Dünyadaki diğer sistemleri inceliyoruz. Topluma bakıyoruz. Eğitimimiz araştırmaya dayalı bir eğitim sistemidir. Bu noktada matematik benim bir tutkum diyebilirim. Dolayısıyla matematik öğretmek ve öğrencilerin matematik sevmesi çok önemli. Kısa süredir buradayım ve şunu fark ettim. Sizin ders saat süreniz, bizim ders saatimize göre daha fazla. Ancak biz oldukça yukarılarda yer alıyoruz. 1970'lerde bizim yaptığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz. Müfredatı inceleyebilirsiniz. Buna ilişkin olarak bütün öğrencilerin öğreneceği yöntemleri geliştirdik şeklinde yanıt verdi.

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