(Görüntülü Haber) Eğitim Sen ihraçları protesto etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, () EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Antalya Şubesi üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen üyeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme, Eğitim- Sen üyelerinin yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Hükümet aleyhine sloganların atıldığı eylemde basına açıklama yapan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin bahane edilerek tüm toplumsal muhalefetin yok edilmek istendiğini iddia etti. 7 Şubat'ta yayımlanan 686 sayılı KHK ile onlarca kamu kurumundan toplam 4 bin 464 kişinin memuriyetten çıkarıldığını kaydeden Kadir Öztürk, 'Bu ihraçlarla bizim gibi düşünmeyenleri, bizim adamımız olmayanları açlıkla terbiye ederiz denilmektedir. Bir devlet, 'ben yaptım oldu' anlayışı ile yönetilebilir mi' Böyle yönetseniz de size oy vermeyen milyonlarca insanı bu ülkeden mi süreceksiniz, aşına, ekmeğine el mi koyacaksınız' Zindanlara mı atacaksınız?" diye sordu. İktidarın Eğitim Sen ve KESK'i hedef tahtasına oturttuğunu iddia eden Kadir Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli Eğitim Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarından ihraç edilenlerin büyük bölümü Eğitim Sen üyesidir. İhraç edilenler arasında Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat başta olmak üzere, pek çok şube yönetici ve üyesi bulunmaktadır. Antalya'da ise Yürütme Kurulu Üyesi, Şube Sekreteri arkadaşımız Hüseyin Karabulut, üyelerimiz Güneş Adsız ve Mustafa Vakit işinden atılmıştır. Bizler KHK listelerini oluşturan ve hazırlanmasına katkı sunanların peşini bırakmayacağız. Diz çökmeyeceğiz." Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.