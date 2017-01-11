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(Görüntülü Haber)Eğirdir Gölü'nde kış güzelliği

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde kar yağışı ve su yüzeyinin buz tutmasıyla ortaya çıkan manzara görenler tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan ve 'Yedi renkli göl'...

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde kar yağışı ve su yüzeyinin buz tutmasıyla ortaya çıkan manzara görenler tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan ve 'Yedi renkli göl' olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, manzarasıyla ilgi çekti. Gölü çevreleyen beyaz örtü, güneşle birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Bölgede yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, gölün su yüzeyinde kısmi buz kütleleri oluştu. Gölde yaşayan ördekler ise buz yüzeyde gezinerek yiyecek ararken, çevredekilerin attığı simit ve ekmek parçalarını yedi. Gölden avlanan balıkçılar ise zor şartlar altında ava çıktı. Gölde kayıkların ilerlemesi için buzları kırarak yol açan balıkçılar işleri bittikten sonra aynı yoldan geri döndü.

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