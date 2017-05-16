(Görüntülü Haber) EGETURDER Başkanı Cirit: Turlar denetlensin, liselerde sürücü bölümü açılsın

EGE Turizm Taşımacılar Derneği (EGETURDER) Başkanı İsmail Cirit, Anneler Günü için Marmaris'e düzenlenen gezi sırasında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili olarak, "Karayolu Taşılar Yönetmeliği taslağının kazaların önüne geçecek ve taşımacılık işi denetleyecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Deneyimli sürücülerin de yetişmesi için meslek liselerinde sürücü bölümü açılmalı" dedi. İzmir'in Buca İlçesi'nden yola çıkarak Anneler Günü gezisi için gittikleri Marmaris'te midibüsün uçuruma yuvarlanıp 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından Ege Turizm Taşımacılar Derneği Başkanı İsmail Cirit, EGETURDER merkezinde basın açıklaması yaptı. Turizm taşımacılığındaki hatalı uygulamalara karşı yıllardır mücadele verdiklerini belirten Cirit, "Karayolu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerekli düzenlemeler doğru olarak çalışmazsa maalesef kazalar geliyorum diyor. Görüldüğü gibi kaza yapan araç gerçek bir turizm aracı değil. Araç Ödemiş ilçesinde galerici olarak kayıtlı H.K.'nın sahibi olduğu yetki belgesine (Kirli belge tabirli) kayıtlı görünüyor. Yetki sahibiyle konuştuğumuzda araç taşıt kartına işletmesi hatıra bianen olduğunu öğrendik. Herhangi bir kiralama yapılmadığı fatura kesilmediği ve kaçak olarak bireysel taşımacılık yapıldığı ve aracın herhangi bir acentasına bağlı olmadığı da ortadır. Aracın kaza yaptığı gün kaçak olarak turizm işine gönderildiği de aşikardır. Ayrıca araç sahibinin kirli D2 belgesine muamma kayıt yapıldığı görülmektedir" dedi. "TURLARDA KURUMSAL ŞİRKETLER TERCİH EDİLMELİ" Yaşanan kazaya hatalar silsilesinin neden olduğu belirten Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazayı yapan sürücü şehir içi servis taşımacılığı yapan biri olarak bilinmektedir. Ayrıca kendine ait servis aracı vardır. Turizm taşımacılığı ile alakasının olmadığı açık ve nettir. Turizm taşımacılığı yapan sürücüler kazanın meydana geldiği Sakar rampasında aracın ağır inmesi gerektiğini ve virajlı yollarda fren balatalarının şişebileceğini, sürat yapılmaması gerektiğini iyi bilir. Maalesef bu deneyimlere sahip olmayan sürücülerin turizm turlarında şoförlük yapması çok yanlıştır. Daha üzücü olansa kazayı yapan arkadaşımızın hatırla o geziye gitmesidir. Böyle kazaların yaşanmaması için bu işi tabandan yapan turizm taşımacılığını kurumsal olarak yapan şirketlerden araç kiralanması gerekiyor. Bu kiralanan araçlarından TÜRSAB belgesinin olması ve tur düzenleyecek şartlarının taşımasına dikkat etmeliyiz. Turlara çıkmadan önce tutulan aracın belgeleri faturaları kontrol edilmezse böylesi kaçak geziler maddi ve manevi zararlara neden olur." "SÜRÜCÜ OKULLARI AÇILSIN" Taşımacılık sektöründe yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini dilen getiren Cirit, Ulaştırma Bakanlığı'na önerilerini sıralarken, "Bakanlığımızdan talebimiz sürücü okullarının açılmasıdır. Meslek liselerinde sürücü bölümünün açılması ve bu mesleğin diplomalı hale gelmesini istiyoruz. Deneyimli ve bilgili sürücülerin yetişmesi kazaların önüne geçecektir. Ayrıca taşımacılık sektörünü kendi içinde otogar taşımacılığı, servis taşımacılığı ve turizm taşımacılığı olarak sınıflandırabiliriz. Birbiriyle alakası olman bu üç koldaki yolcu taşımacılığının birleştirilerek belgelendirmesi, bunların denetimini zorlaştırırken, bilgisi olmayanın başka kolda iş yapması kazaların da artmasına neden olmaktadır. Önerimiz Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağının tekrar düzenlenmesini istiyoruz" dedi.