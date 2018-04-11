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(Görüntülü Haber) Efeler diyarında hamsi şenliği

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen hamsi şenliğinde 1 ton balık 2 saatte tükendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, metrelerce kuyruk oluşturanlara ekmek arası balığı ikram etti. Aydın Büyükşehir...

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen hamsi şenliğinde 1 ton balık 2 saatte tükendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, metrelerce kuyruk oluşturanlara ekmek arası balığı ikram etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan hamsi şenliğine ilgi yoğun oldu. 1 ton hamsi ekmek arasında 10 bin kişiye su ve limonata ile birlikte ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, etkinlikte vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Uzun kuyruklar oluşturarak bekleyenler, ekmek arası hamsiyi almak için yoğun çaba sarf etti. 'GELENEKSELLEŞTİRCEĞİZ' Başkan Çerçioğlu, hamsi şenliğini geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Bugün hamsi şenliği etkinliğimiz var. Birçok Karadenizli vatandaşımız burada. Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlik her yıl kent meydanında yapılacak. Tüm Aydın halkına ve ilimizde yaşayan Karadenizli vatandaşlarımıza afiyet olsun" diye konuştu.

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