(Görüntülü Haber) Edremit'te zeytin hasat sonu şenliğinde renkli görüntüler

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan 3'üncü Zeytin Hasat Sonu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.



Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin hasadının son gününde, halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan Zeytin Hasat Sonu Şenliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. Şenlik, üreticilerin ve firmaların katılımıyla traktör, hasat makinesi, halk oyunları ekibi ve misafirlerin yer aldığı kortej eşliğinde ticaret odası önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortejin ardından Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Bu sırada 2 pehlivan, bölgede üretilen zeytinyağlarını vücutlarına sürerek sembolik yağlı güreş yaptı.



Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada, zeytinin, insanın karakterini değiştirecek kadar önemli bir kültür olduğuna dikkat çekerek, "Onun için de zeytin sadece bir meyve değil, dünyada barışın en önemli sembolüdür. Bundan dolayı da ben zeytinin başkentinden tüm dünyaya barış mesajları sunmaya çalışıyorum. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir toplumuz. Bu konuda da her türlü çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Bizim barışımıza, dostluğumuza engel olmaya kalkan, bunun için de bizi korkutup, pusturup evlerimize kapatabileceklerini düşünen üç beş tane çapulcuya şu Edremit Meydanı'ndan bir kez daha haykırıyorum: Ne yaparsanız yapın; ne Misak-ı Milli sınırlarımızı bölebileceksiniz, ne de laik demokratik Cumhuriyet'i yıkabileceksiniz. Edremit halkı ve Edremit gibi bu ülkenin yurtsever insanları size bu fırsatı vermeyecektir. Ama bunu yaparken biz savaşı bile barış adına yaparak tüm dünyaya barışı, dostluğu sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize, bugüne kadar bu ülkenin kurulması için canlarını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor, Afrin çarpışmalarında, Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından, şenlik kapsamında, bölgede zeytin ve zeytinyağı sektörü içinde yer alan firmaların katılımıyla kurulan Zeytin Fuarı açıldı. Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Kamil Saka stantları ziyaret ederek, katılımcılara belgelerini takdim etti.



RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Şenlik kapsamında 'MECİ' geleneği, Faruk Serpil Parkı'nda sembolik olarak yaşatıldı. Gelenek gereği kahya olan Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, zeytin işçileri tarafından ağaca bağlandı. Tarla sahibi 800 lira bahşiş verdikten sonra kahya Ali Tuzlu'nun ağaçtan çözülmesi ile 'MECİ' geleneği yaşatıldı. Şenlik, vatandaşlara pilav ve keşkek ikramında bulunulması ve 'Tarladan Sofraya Zeytin' adlı fotoğraf sergisinin açılması ile sona erdi.



MECİ NEDİR?



Geleneğe göre, zeytin işçileri hasadın sona erdiği gün, kahyayı zeytin ağacına bağlayıp tarla sahibinden bahşiş ister. Tarla sahibi bahşiş verdikten sonra kahya ağaçtan çözülür, tarlada ateş üzerinde pişirilen yemekler hep birlikte yenilir, eğlence düzenlenir. Tarladan dönüşte zeytin hasadın da kullanılan sırığın ucuna bez bağlanarak bayrak şeklinde asılır. Bu şekilde bu bayrağı görenler hasadın sona ermiş olduğunu anlar.



