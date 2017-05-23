(Görüntülü Haber) Edremit'te kısırlaştırma seferberliği

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), () BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hayata geçirilen protokol çerçevesinde 800 sokak köpeği kısırlaştırılacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 10 günde 800 sokak hayvanının kısırlaştırılması planlanıyor. Şu ana kadar 400 civarında kedi ve köpeğin kısırlaştırılarak, küpe ve çiplerinin takıldığını ve kayıt altına alındığını belirten, kurumlar adına projeyi yürüten Denge Veterinerlik saha sorumlusu Murat Şahin, insanlara bulaşma riski olan hastalıklara karşı da aşılama yapıldığını söyledi. Edremit'te 9 renk küpe olduğuna dikkat çeken Şahin, "Demek ki daha önce Edremit'e farklı yerlerden atılan köpekler var. Bir de buranın en büyük problemlerinden birisi yazlık bir yer olduğu için insanlar yazın gelirken köpek getiriyor, kışın giderken köpeklerini burada bırakıyorlar. Haliyle bütün yazlık yerlerde olduğu gibi, Edremit Akçay, Güre, Altınoluk ve Altınkum'da hayvan popülasyonu artıyor. Evcil hayata alışan hayvanlar, doğal ortama, sokaklara bırakıldığında adapte olmakta büyük zorluk yaşıyor. Hayvan sevgisi farklıdır. Bir sezonluk olmaz. Sonrasının da düşünülmesi gerekiyor. Kısırlaştırma da çok önemli bir faaliyet" dedi.